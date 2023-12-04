Израиль расширил военные действия во всем секторе Газа

CentralAsia (CA) - Израиль расширяет свои наземные операции на весь сектор Газы. Об этом заявил представитель Армия обороны Израиля Даниэль Хагари, передает The Times of Israel.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что военные начали наземную операцию на юге сектора Газа, которая по силе не будет уступать боевым действиям на севере.

«Она [операция на юге сектора Газа] будет не менее мощной, чем [операция на севере], и будет иметь не меньшие результаты», — сказал Халеви. «Командиры ХАМАС встретят ЦАХАЛ повсюду», — отметил генерал.

По его словам, до гуманитарной паузы и временного перемирия в секторе Газа израильские военные частично ликвидировали сразу две бригады палестинских бойцов, связанных с движением ХАМАС, «и сейчас 162-я дивизия израильской армии продолжает закреплять эти достижения» в северной части анклава.

«И вчера утром мы начали те же действия на юге сектора Газа», — сообщил начальник Генштаба.

Война Израиля и «Хамаса» продолжается с 7 октября. 24 ноября стороны конфликта договорились о временном прекращении огня. Во время перемирия ХАМАС и Израиль обменялись заложниками, на территорию сектора Газа была доставлена гуманитарная помощь. 1 декабря соглашение о временном перемирии было разорвано, стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.