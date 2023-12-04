В Казахстане проходят масштабные рейды по притонам, саунам и массажным салонам, где предоставляют интим-услуги. Видео

CentralAsia (KZ) - Полицейские по всему Казахстану проводят массовые рейды по притонам, саунам и массажным салонам, где предоставляются услуги интимного характера, передает Polisia.kz.

За первые сутки проведения рейдов полицейские выявили свыше 70 фактов предоставления помещений для занятия проституцией, по которым виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 450 КоАП, предусматривающей штраф в размере от 100 до тысячи МРП - то есть от 345 тысяч до 3,5 млн тенге (от $756 до $7,5 тыс.).

Зарегистрировано пять фактов сводничества.

«В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий раскрыта ранее совершенная кража 3 млн тенге ($6,4 тыс.) у жителя Семея, пользовавшегося услугами интимного характера девушки, которая похитила его банковскую карту и обналичила денежные средства», - сообщили в МВД.

Помимо этого, во время рейда в Атырауской области правоохранители нашли женщину, которая 18 лет числилась как без вести пропавшая в Туркестанской области.

«При опросе она рассказала, что в 16 лет из-за ссоры с родителями ушла из дома в 2005 году и жила в разных городах страны. С тех пор она не общалась с близкими. Работала уборщицей в различных заведениях в городах Алматы и Шымкент. А несколько дней назад приехала в город Кульсары. Атырауские полицейские сообщили об этом в департамент полиции Туркестанской области, и девушка связалась с родными», - отметили в МВД.

Гражданка, не имеющая документов, удостоверяющих личность, сейчас находится под контролем полиции. Для отправки девушки к родным принимаются соответствующие меры и проводится правовая консультация.

Подразделениями по борьбе с организованной преступностью совместно с криминальной и административной полицией рейдовые мероприятия будут продолжены.

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