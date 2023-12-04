В Казахстане ожидаются морозы до -33 градусов

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 5-7 декабря ожидаются осадки, а к середине недели ожидается резкое похолодание, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, в начале недели западная и северная часть республики будет под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами: пройдут осадки в виде дождя и снега; 6 декабря на севере прогнозируется сильный снег, ожидаются гололед, метель. Лишь на юге и юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков.

А 7 декабря с Северо-западным холодным вторжением антициклона по всей республике ожидается погода без осадков и резкое понижение температуры воздуха: ночью на западе, в центре и на востоке страны до 10-18 мороза, на северо-западе и севере республики до 25-33 мороза, на юге до 5-13 мороза. Также по Казахстану ожидаются туманы и усиление ветра.

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