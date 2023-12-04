В Индонезии в результате извержения вулкана погибли 11 человек

CentralAsia (CA) - В результате извержения вулкана на индонезийском острове Суматра погибли 11 человек, 12 числятся пропавшими без вести. Еще три человека были найдены живыми, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Вулкан Марапи высотой 2891 метр начал извергаться 3 декабря. Он выбросил пепел на высоту более 3 тыс. м. По данным агентства, вулканические обломки попали в близлежащие деревни. Погибших обнаружили около кратера вулкана.

В общей сложности в момент начала извержения около вулкана находились 26 человек. Еще 49 человек спустились с вулкана самостоятельно, некоторые из них также были доставлены в больницу. Как минимум восемь из них получили ожоги, у одного человека зафиксировали перелом, у другого — ранение головы.

Представитель местного агентства по чрезвычайным ситуациям Аде Сетиаван заявил, что жителям местных деревень «выдали маски и призвали оставаться в своих домах». Власти установили трехкилометровую зону отчуждения вокруг кратера. В общей сложности в Индонезии находятся около 130 действующих вулканов.