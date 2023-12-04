В Узбекистане идут аресты ОПГ. Задержаны десятки человек

CentralAsia (UZ) - МВД Узбекистана проводит рейды по задержанию преступных групп в Сырдарьинской, Хорезмской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Бухарской и других областях республики. Оперативные мероприятия направлены на улучшение криминогенной ситуации в стране.

По данным ГУВД столицы, в Ташкенте в рамках расследования уголовного дела по вымогательству в крупном размере был задержан Бахтиёр Кудратуллаев, известный как «Бахти Ташкентский». Его подозревают в вымогательстве в крупном размере и хранении наркотических средств.

По некоторым данным, задержание произошло в минувшую неделю в его квартире.

Помимо него правоохранительные органы арестовали Дилшода Шарипова и Анвара Мирзаханова, которые занимались вымогательством путем угроз и применения силы. Ведется следствие.

Сотрудники ГУВД Ташкента задержали Саидазиза Сайдалиева, известного по прозвищу «Сайидазиз медгородок». По данным ведомства, он и еще несколько человек заключены под стражу в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве. Сообщается, что они за деньги «выбивали» у людей долги.

Ряд задержаний было осуществлено и в Ферганской области. Там были взяты под стражу 22 участника преступных группировок. Среди них Хумоюн Тухтамуродов по прозвищу «Борз», занимающийся смешанными единоборствами. Его задержали после того, как он нанес двум гражданам телесные повреждения и скрылся с места преступления.

На месте преступления также был арестован А. Мамиров. Организованная им группа присваивала деньги и имущество граждан, сообщает УВД Ферганской области.

Кроме того, правоохранительные органы Ферганской области провели проверки по адресам проживания 248 лиц, имеющих положение в криминогенной среде. В рамках проведенных мероприятий было раскрыто 66 преступлений, изъято 4,75 килограмма наркотических средств, 78 психотропных и сильнодействующих веществ, 41 оружие и боеприпасы, религиозная литература. Правоохранительные органы задержали 37 лиц, скрывавшихся от суда и следствия.