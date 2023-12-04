В Турции произошло два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,5

CentralAsia (CA) - На западе Турции произошли два землетрясения, сообщает TRT Haber.

По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в заливе Гемлик Мраморного моря в 10:42 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 32 км к северо-западу от города Бурса, где проживает порядка 1,4 млн человек. Очаг залегал на глубине 9 км.

Землетрясение также ощущалось в Стамбуле, Коджаэли, Чанаккале, Биледжике и Сакарье.

Через 3 минуты в том же месте было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,5.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в соцсети X, что специалисты начали проверки на предмет ущерба после землетрясения.