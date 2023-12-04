В Алматы накрыли 13 притонов. Интимные услуги оказывали более 50 девушек, в том числе из Кыргызстана

CentralAsia (KZ) - Полицейские Алматы провели рейд и выявили за минувшие выходные 13 секс-притонов, сообщает пресс-служба городского Департамента полиции.

«За минувшие выходные в Алматы выявлено 13 секс-притонов, в основном функционировавшие под видом салонов боди-массажа», – говорится в сообщении.

Услуги клиентам оказывала 51 девушка «легкого поведения», 14 из них – гражданки Узбекистана и Кыргызстана. Иностранок водворили в приемник-распределитель.

«В целом в отношении работниц интим-индустрии составлено 67 административных протоколов по ст. 449 КРКобАП и ст.492 КРКобАП, а в отношении собственников помещений, заведомо предоставленных для занятия проституцией, возбуждено 13 административных протоколов по ст. 450 КРКобАП», – отметили в полиции.

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