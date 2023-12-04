Назарбаев прислал Путину авторский экземпляр своих мемуаров

CentralAsia (CA) - Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал президенту РФ Владимиру Путину экземпляр своих мемуаров «Моя жизнь. От зависимости к свободе». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «КоммерсантЪ».

В ходе пресс-колла Пескова спросили, читал ли российский президент мемуары Назарбаева. «Нурсултан Абишевич прислал свою книгу Владимиру Владимировичу. Она будет передана президенту. Это такой авторский экземпляр»,— сказал пресс-секретарь.

Книга Нурсултана Назарбаева поступила в продажу 1 декабря, в день, когда он в 1991 году победил на первых всенародных президентских выборах Казахстана. В своих мемуарах бывший президент рассказывает о развитии страны под его руководством, личной жизни, а также об отношениях с иностранными коллегами. Одна из глав книги посвящена Владимиру Путину.

Например, в мемуарах Назарбаев признал, что у него есть вторая жена и еще два сына, а также рассказал о решении выбрать в качестве преемника на посту президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и массовых протестах в республике в январе 2022 года.