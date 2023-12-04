В Ташкенте задержали связанного с криминалом бизнесмена Салима Абдувалиева, - СМИ

Салим Абдувалиев

CentralAsia (UZ) - Сотрудники спецподразделения правоохранительных органов Ташкента задержали бизнесмена Салима Абдувалиева, считающегося одним из самых влиятельных кримавторитетов в республике и известного под прозвищами «Салимбай» и «Салмбойвачча». Об этом сообщает Telegram-канал ELTUZ со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, вечером 1 декабря в дом предпринимателя нагрянул спецназ МВД, так называемое «маски-шоу» (так как силовики работают в черных масках, скрывающих лицо). Абдувалиева и еще нескольких находившихся рядом с ним парней поместили в автозак и увезли в участок.

Позднее тот же канал сообщил, что состояние Абдувалиева резко ухудшилось. В этой связи 73-летнего бизнесмена на машине скорой помощи доставили в больницу на территории «старого ТашМИ». Врачи провели ряд процедур, в частности, поставили пациенту капельницу, после чего отпустили домой. Однако по дороге карету скорой помощи перехватили сотрудники правоохранительных органов и увезли задержанного в Главное управление внутренних дел столицы.

Также, по информации ELTUZ, другой влиятельный узбекский бизнесмен, связанный с криминалом, Гафур Рахимов разыскивается властями. Утверждается, что силовики не нашли предпринимателя ни дома, ни на даче. Источники издания в правоохранительных органах считают, что Гафуров либо успел выехать за пределы Узбекистана, либо прячется внутри страны.

Подчеркнем, что официальных данных из МВД или других структур по поводу задержания Абдувалиева и поисков Рахимова не поступало.

Однако ташкентские правоохранители действительно взялись за криминальных авторитетов. 2 декабря на сайте столичного ГУВД появилось предупреждение гражданам соблюдать правила безопасности, так как в городе проводятся оперативные профилактические мероприятия по улучшению криминогенной обстановки.

Вслед за этим последовали несколько сообщений о задержании криминальных авторитетов. Например, 2 декабря стало известно о взятии под стражу Саидазиза Сайдалиева по прозвищу «Сайидазиз медгородок», который, по версии следствия, собрал группу из спортсменов и «выбивал долги», угрожая своим жертвам. В отношении ташкентца завели дело о вымогательстве.

Позднее выяснилось, что также по подозрению в вымогательстве задержаны Дилшод Шарипов, Анвар Мирзаханов и Бахтиёр Кудратиллаев. Последний, известный как «Бахти Ташкентский», помимо этого, обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере.

Известно, что проводятся рейды и в Ферганской области. Здесь задержано около 40 человек, находящихся в розыске, изъято порядка пяти килограммов наркотических веществ и несколько десятков единиц оружия.

Салим Абдувалиев — один из самых известных меценатов и филантропов на постсоветском пространстве. Считается представителем криминального мира, например, несколько лет назад посол США в Узбекистане в своих дипломатических переписках называл его «боссом узбекской мафии». С 1997 года предприниматель возглавляет Ассоциацию спортивной борьбы Узбекистана.

Гафур Рахимов с 2012 года входит в санкционный список США, находился в розыске в Узбекистане. В 2018 году его имя было удалено из розыскных списков на родине, а его самого избрали президентом Международной ассоциации бокса (AIBA). Однако в следующем году узбекистанец был вынужден отстраниться от управления AIBA, так как его избрание вызвало протесты со стороны Международного олимпийского комитета.