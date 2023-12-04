В Таджикистане увеличилось число людей с ожирением, - Минздрав

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 13% населения страдает ожирением, еще почти 17% людей имеют избыточный вес. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Гаффор Мухсинзода в ходе парламентской дискуссии в Маджлиси намояндагон, передает «Азия Плюс».

Текст его выступления опубликовало официальное издание парламента «Садои мардум». В тексте отмечается, что ранее этот показатель по ожирению был на уровне 11,3%.

Как пишет издание, Гаффор Мухсинзода отметил, что такие данные были выявлены в рамках реализации «Программы по профилактике ожирения и развитию здорового питания в Республике Таджикистан на 2019-2024гг.».

«За три года и 10 месяцев текущего года выполнено 82% от плана реализации Программы», - сказал Мухсинзода.

Между тем, Файзали Ахмадзода, заместитель председателя Счетной палаты Таджикистана, на той же парламентской дискуссии заявил, реализация программы не была проведена на должном уровне, что привело к росту ожирения среди населения, особенно женщин.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Таджикистан занимает 128-е место в мировом рейтинге по распространенности ожирения.

Среди стран Центральной Азии по уровню ожирения в рейтинге World Population Review Таджикистан занимает последнее место: показатель по Таджикистану в рейтинге составляет 14,2%, что является наименьшим среди стран региона.

Самый высокий уровень ожирения среди стран Центральной Азии зафиксирован в Казахстане 21% взрослого населения. В Туркменистане таковых 18,6%, в Кыргызстане и Узбекистане - 16,6%.

Согласно исследованиям, ожирению в последние годы способствуют низкое потребление питательных веществ и увеличение потребления продуктов быстрого приготовления с высоким содержанием жиров, сладких газированных напитков, простых сахаров и соли.

Напомним, что в 2019 году в Таджикистане была принята «Программа профилактики ожирения и формирования здорового питания на 2019-2024 годы». Перед ее принятием вопрос о лишнем весе граждан рассматривался на заседании правительства, где экс-министр здравоохранения и соцзащиты населения Насим Олимзода отмечал, что проблема требует «пристального внимания». На этом же заседании президент Эмомали Рахмон поручил принять конкретные меры для изучения, предотвращения и лечения ожирения в рамках «Стратегии питания и физической активности в Республике Таджикистан на 2015-2024 годы».

По данным экспертов, ожирение приводит к таким болезням, как диабет, болезни сердца, некоторые виды рака и инсульт.

Сегодня избыточным весом или ожирением страдает больше людей, чем когда-либо прежде в истории. По последним оценкам ВОЗ, более 1 млрд. человек в мире имеют лишний вес.

При этом отмечается, что эта проблема актуальна независимо от социальной и профессиональной принадлежности, зоны проживания, возраста и пола.

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