COP28: Монголия присоединится к трем декларациям

CentralAsia (MNG) - Конференция ООН по изменению климата 2023 года (COP28) пройдет в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, с 30 ноября по 12 декабря 2023 года.

Батхуу Ням-Осор

Советник президента Монголии по окружающей среде и зелёному развитию Батхуу Ням-Осор отметил: «В ходе Конференции ООН по изменению климата – COP28 главы государств и правительств отчитываются о достигнутом прогрессе и вносят предложения по предстоящим мерам по смягчению климатических воздействий и их негативных последствий. последствия, особенно в рамках Парижского соглашения. В ответ на более чем 20 документов, предложенных на конференции, Монголия выражает свою готовность сотрудничать и присоединиться к некоторым декларациям и обязательствам, основанным на соответствующих исследованиях и рекомендациях соответствующих министерств. Эти обязательства затрагивают такие важные вопросы, как продовольственная система, изменение климата и общественное здравоохранение.

Более того, новой темой COP28 стал вопрос обеспечения участия детей в мероприятиях, направленных на смягчение последствий изменения климата и его негативных последствий. В связи с этим Монголия выразила намерение присоединиться к трем декларациям, инициированным принимающей страной – Объединенными Арабскими Эмиратами. Это документы, касающиеся вопросов устойчивого сельского хозяйства, продовольственной системы, здравоохранения и климата».

Цэрэндулам Шагдарсурэн

Директор департамента по изменению климата Министерства окружающей среды и туризма Монголии Цэрэндулам Шагдарсурэн отметила: «Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата – COP28 отдает приоритет действиям над новыми обязательствами, уделяя особое внимание реализации, сотрудничеству и межсекторальной координации. Перед COP28 дискуссии были сосредоточены на успешной реализации Парижского соглашения. В этом контексте был создан фонд в размере 429 миллионов долларов США для борьбы с изменением климата. На данный момент пять стран присоединились к усилиям по сбору этого фонда. Поскольку конференция еще продолжается, эта сумма, вероятно, еще больше увеличится. С 2020 по 2023 год более 500 миллионов долларов США было инвестировано в 23 крупных проекта».

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