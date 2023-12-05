Делегация Великого Государственного Хурала с рабочим визитом в Китай

CentralAsia (MNG) - Монгольская делегация во главе с членом Великого Государственного Хурала Монголии, председателем Постоянного комитета по безопасности и внешней политике Энх-Амгаланом Бямбасурэном находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике (КНР) по приглашению комитета по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР.

4 декабря 2023 года монгольскую делегацию принял заместитель председателя комитета ВСНП по иностранным делам Фу Цзыин.

В начале встречи председатель Постоянной комиссии Энх-Амгалан Бямбасурэн отметил, что дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Монголией и Китаем в последние годы быстро развиваются, и важное значение имеет возрастающая частота взаимных визитов на высшем и высшем уровне. о повышении политического взаимного доверия и укреплении дружбы между двумя странами. Председатель выразил благодарность за приглашение представителей Постоянного комитета по безопасности и внешней политике Монголии по случаю 75-летия дипломатических отношений между Монголией и КНР, а также за активизацию механизма регулярных межпарламентских встреч. Энх-Амгалан пригласил соответствующих руководителей и исследователей с китайской стороны принять участие во Всемирном форуме по устойчивому развитию 2024, который будет организован в Монголии по инициативе Великого Государственного Хурала.

Заместитель председателя Фу Цзыин выразил удовлетворение развитием отношений и сотрудничества между законодательными органами двух стран и подтвердил приверженность дальнейшему укреплению дружественных отношений между Монголией и Китаем.

Г-н Фу Цзыин подчеркнул уважение КНР к суверенитету Монголии и выразил удовлетворение тем, что внешняя торговля удвоилась с момента установления Всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и Китаем, а также увеличилась частота взаимных визитов на высшем и высоком уровнях.

Обе стороны обменялись мнениями по поводу 5-го заседания межпарламентских регулярных консультаций, на котором будет обсуждаться празднование 75-летия дипломатических отношений между Монголией и КНР и 10-летия создания постоянного механизма сотрудничества между Монголией и КНР. Великий Хурал и ВСНП в 2024 году и другие вопросы.

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