Министр иностранных дел Батцэцэг выступила на встрече G77

CentralAsia (MNG) - Во время Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата – COP 28 в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Группа 77 в ООН провела встречу на высоком уровне 2 декабря 2023 года.

Высокопоставленные чиновники G77 обменялись мнениями о позиции Группы по вопросам, которые будут рассмотрены в ходе COP 28, и вопросам, на которых следует сосредоточить внимание на переговорах и дискуссиях по изменению климата, которые состоятся в 2024 году, а также обсудили широкий спектр других вопросов, включая комплексная оценка Парижского соглашения, решения по снижению потерь и ущерба, увеличению финансирования, смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, а также сокращению выбросов парниковых газов.

Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх подчеркнула, что изменение климата оказывает существенное негативное влияние на развитие стран мира, особенно в развивающихся странах. Министр представила политику и деятельность правительства Монголии.

Министр Батцэцэг подчеркнула важность женского лидерства и участия в создании стабильного общества с равными возможностями, поскольку изменение климата сильно влияет на девочек и женщин. Также Батцэцэг подтвердила, что в 2024 году Монголия примет Всемирный женский форум для обсуждения вопросов изменения климата.

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