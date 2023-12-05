Новоназначенный посол Игавахара вручил копию верительных грамот МИД Монголии

CentralAsia (MNG) - 4 декабря госсекретарь Анхбаяр Нямдорж принял посла Японии в Монголии Игавахару Масару и получил копию верительных грамот.

В ходе встречи госсекретарь Анхбаяр Нямдорж подчеркнул важность укрепления и развития Специального стратегического партнерства ради мира и процветания с Японией, которая является третьим соседом нашей страны и имеет общие демократические ценности.

Игавахара Масару сказал, что рад назначению в Монголию и заявил, что будет активно работать над расширением и развитием отношений и сотрудничества между двумя странами на региональной и международной платформах.

Стороны обменялись мнениями об активизации обменов на высоком уровне, дальнейшем укреплении двусторонних отношений и сотрудничества и подтвердили, что будут тесно сотрудничать для обеспечения практической реализации 10-летней программы действий Специального стратегического партнерства между Монголией и Японией.

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