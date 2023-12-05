Объявлены стипендии правительства Китая на 2024-2025 учебный год

CentralAsia (MNG) - Департамент международного сотрудничества Министерства образования и науки Монголии и Посольство КНР информируеют о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе на стипендиальную программу Правительства Китайской Народной Республики «Стипендия Правительства Китая» для обучения, стажировки и повышения квалификации в китайских университетах в 2024/2025 учебном году (далее – Программа).

В 2024/2025 учебном году Монголия будет выдавать стипендией китайского правительства на уровне бакалавра, магистра и доктора.

Кандидаты на участие в конкурсном отборе должны представить два комплекта документов: в Минобрнауки Монголии и Стипендиальный совет Китая соответственно.

Регистрация продлится с 5 декабря 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Документы для китайской стороны загружаются кандидатами в информационную систему стипендий Правительства Китая по ссылке: campuschina.org

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