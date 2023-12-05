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У компании Yutong Bus будут закуплены 600 автобусов на ₮165 млрд

CentralAsia (MNG) -  1 декабря Департамент закупок столицы предоставил информацию об объявлении тендера на закупку общественного транспорта в Улан-Баторе.

Сайнзориг Пурэвжав, первый заместитель губернатора: - Пять компаний представили предложения на тендер, а процесс разбора материалов проходил открыто для общественности. Изучив представленные материалы, Оценочная комиссия установила, что материалы четырех компаний не соответствуют требованиям. Таким образом, было выбрано предложение китайского производителя автобусов «Yutong Bus» о поставке в общей сложности 600 автобусов на сумму 165 миллиардов тугриков (165 589 920 000 ₮).

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