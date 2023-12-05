Монголия будет сотрудничать с центром электронного обучения Стэнфордского университета

CentralAsia (MNG) - Министр электронного развития и связи Учрал Ням-Оор провел встречу с Марком Кенигом, представителем Asia Foundation в стране.

Две стороны договорились сотрудничать по таким вопросам, как фильтрация ложной информации в онлайн-среде с использованием технологий на основе искусственного интеллекта, начало сотрудничества с центром поддержки электронного образования Стэнфордского университета в США и предоставление общественности бесплатных электронных книг.

На встрече присутствовали начальник управления Министерства электронного развития и коммуникаций Орхонтулга Цэдэнсодном, советник Фонда Asia Foundation Сара Тейлор, руководитель программы управления Халиунгоо Ганбат и руководитель программы Дэлгэрмаа Лхагвадорж.

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