Монголия будет сотрудничать с центром электронного обучения Стэнфордского университета
CentralAsia (MNG) - Министр электронного развития и связи Учрал Ням-Оор провел встречу с Марком Кенигом, представителем Asia Foundation в стране.
Две стороны договорились сотрудничать по таким вопросам, как фильтрация ложной информации в онлайн-среде с использованием технологий на основе искусственного интеллекта, начало сотрудничества с центром поддержки электронного образования Стэнфордского университета в США и предоставление общественности бесплатных электронных книг.
На встрече присутствовали начальник управления Министерства электронного развития и коммуникаций Орхонтулга Цэдэнсодном, советник Фонда Asia Foundation Сара Тейлор, руководитель программы управления Халиунгоо Ганбат и руководитель программы Дэлгэрмаа Лхагвадорж.
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