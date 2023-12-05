Аэропорт Дасин открывает первый прямой рейс в Монголию
CentralAsia (MNG) - Рейс MR801, выполняемый монгольской компанией Hunnu Air, прибыл в международный аэропорт Пекина Дасин в воскресенье, ознаменовав официальное открытие первого прямого рейса между аэропортом и Монголией.
Маршрут будет выполняться три раза в неделю — каждый вторник, четверг и воскресенье — между международным аэропортом Чингисхан и пекинским международным аэропортом Дасин, сообщили в аэропорту Дасин.
Он направлен на удовлетворение разнообразных потребностей деловых людей, туристов и студентов из Китая и Монголии в поездках, добавили в аэропорту.
источник: middleasiannews.com
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