Путин: Мигранты должны уважать российские традиции

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CentralAsia (KZ) - Трудовые мигранты в РФ должны соответствовать интересам российской экономики, уважать культуру, традиции и законы РФ, но и их права здесь необходимо соблюдать, заявил президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Нам нужно такие трудовые ресурсы привлекать, которые отвечают интересам российской экономики прежде всего. Это значит, что эти люди должны быть подготовлены с языковой точки зрения, с этнокультурной, должны знать наши традиции, законы, уважать эти законы. А мы вместе с коллегами из стран СНГ, из Средней Азии вместе работаем над этим», - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По его словам, РФ открывает в этих государствах школы с преподаванием на русском языке, проводит мероприятия.

«Но это не исключает того, что все приезжающие должны, я повторю это еще раз, исполнять российские законы, с уважением относиться к нашим культурным традициям, к традициям наших народов и так далее. Но, разумеется, и их права тоже, мы, как цивилизованная страна, должны обеспечивать», - заявил Путин.

Он отметил, что вопрос с правами мигрантов «очень острый».

«Здесь не могу не согласиться с тем, что должен соблюдаться баланс этнокультурный. Конечно, все, что происходит в этой сфере, прежде всего, продиктовано интересами экономики, нехваткой рабочих рук. Но нужно, безусловно, этих людей готовить», - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что во главу угла, прежде всего, нужно ставить интересы граждан РФ во всех сферах.

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