Непогода в Астане: За ночь произошло более 60 ДТП, школьников перевели на дистанционку

CentralAsia (KZ) - В Астане школьников перевели на дистанционное обучение из-за непогоды, сообщается на сайте столичного акимата со ссылкой на управление образования.
Занятия проходят удалённо для учащихся с нулевого по 11-й класс и студентов I-II курсов колледжей первой смены. По данным РГП «Казгидромет», в Астане 5 декабря ожидаются метель, гололёд, усиление ветра с порывами до 23 м/с.
Акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме.
По данным ДП Астаны, за прошедшую ночь в столице зарегистрировали 63 ДТП. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, строго соблюдать ограничения по скорости, резко не тормозить и соблюдать дистанцию.
В компании CTS сообщили, что скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, автобусы могут задерживаться, в некоторых местах проезд для общественного транспорта затрудняется. Движение всех пригородных маршрутов временно приостановлено.
По данным МЧС, в связи с погодными условиями закрыто и ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта на 13 участках автодорог республиканского и на 23-х участках областного значения в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.