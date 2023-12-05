Непогода в Астане: За ночь произошло более 60 ДТП, школьников перевели на дистанционку

CentralAsia (KZ) - В Астане школьников перевели на дистанционное обучение из-за непогоды, сообщается на сайте столичного акимата со ссылкой на управление образования.

Занятия проходят удалённо для учащихся с нулевого по 11-й класс и студентов I-II курсов колледжей первой смены. По данным РГП «Казгидромет», в Астане 5 декабря ожидаются метель, гололёд, усиление ветра с порывами до 23 м/с.

Акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

По данным ДП Астаны, за прошедшую ночь в столице зарегистрировали 63 ДТП. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, строго соблюдать ограничения по скорости, резко не тормозить и соблюдать дистанцию.

В компании CTS сообщили, что скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, автобусы могут задерживаться, в некоторых местах проезд для общественного транспорта затрудняется. Движение всех пригородных маршрутов временно приостановлено.

По данным МЧС, в связи с погодными условиями закрыто и ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта на 13 участках автодорог республиканского и на 23-х участках областного значения в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

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