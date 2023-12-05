Президент Узбекистана вышел в краткосрочный отпуск

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 4 декабря вышел в краткосрочный трудовой отпуск, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

В предыдущий раз глава государства уходил в краткосрочный отпуск в январе 2022 года. Он начался 5 января, а завершился 7-го. Позже Шерзод Асадов объяснил ранний выход главы государства из отпуска сложной ситуацией в соседнем Казахстане.

Шавкат Мирзиёев официально находится в отпуске в четвертый раз за время своего пребывания на посту президента с 2016 года.