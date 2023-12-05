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В Лос-Анджелесе прошел ежегодный бал Academy Museum Galа. Образы знаменитостей с красной дорожки. Фото

CentralAsia (CA) -  В Лос-Анджелесе прошел третий ежегодный вечер Музея Американской академии кинематографических искусств и наук (Academy Museum Gala), пишет W Magazine. Событие называют западным Met Gala (бал Института костюма Метрополитен-музея проводится в Нью-Йорке).

Мероприятие в Лос-Анджелесе посвящено сбору средств на образовательные инициативы и общественные программы музея. В числе гостей — звезды кино, телевидения и мира моды: Мэрил Стрип, Опра Уинфри, Уиллем Дефо, Сальма Хайек, Леонардо Ди Каприо, Джаред Лето, Селена Гомес, Натали Портман, Хейли Бибер, Дуа Липа, Кендалл Дженнер и другие.

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