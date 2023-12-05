В Узбекистане идут аресты ОПГ: В Ташкенте задержаны еще 10 человек

- Узбекистан, общество
- 12:41, 05 декабря 2023
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CentralAsia (UZ) - Следственное управление при ГУВД Ташкента задержало ещё 10 человек по подозрению в преступной деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.
Сообщается, что они привлечены в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела по части 3 статьи 165 Уголовного кодекса Узбекистана (вымогательство в особо крупном размере).
Список задержанных:
- Мирсолих Миркамолович Мирходжаев (1983 года рождения), подозревается в совершении преступлений по части 2 статьи 165 (вымогательство в крупном размере) и части 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);
- Лазиз Юнус угли Шомуродов (1995) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) и часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);
- Шерзод Латифович Самиев (1980) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) и часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);
- Акрамжон Давлатбой угли Акрамов (1991) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);
- Азизжон Вали угли Алиев (1996) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);
- Равшан Абдурахмон угли Бобоназаров (1995) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);
- Бехруз Холмурод угли Муминов (1995) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);
- Анвар Бахтиёрович Юлдашев (1986) — часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);
- Дилшод Бурибаевич Умирзоков (1988) — часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);
- Сирожиддин Иномжон угли Усманов (1994) — часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц).
«Эти лица занимались незаконным получением денежных средств путём угрозы и применения силы», — говорится в сообщении.
Подозреваемые заключены под стражу. Следствие продолжается.
В Узбекистане правоохранительные органы проводят масштабные рейды по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Оперативные мероприятия направлены на улучшение криминогенной ситуации в столице. В частности, за последние дни в Узбекистане были арестованы десятки представителей криминального мира, в их отношении проводятся следственные действия.