В Узбекистане идут аресты ОПГ: В Ташкенте задержаны еще 10 человек

CentralAsia (UZ) - Следственное управление при ГУВД Ташкента задержало ещё 10 человек по подозрению в преступной деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что они привлечены в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела по части 3 статьи 165 Уголовного кодекса Узбекистана (вымогательство в особо крупном размере).

Список задержанных:

Мирсолих Миркамолович Мирходжаев (1983 года рождения), подозревается в совершении преступлений по части 2 статьи 165 (вымогательство в крупном размере) и части 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);

Лазиз Юнус угли Шомуродов (1995) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) и часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);

Шерзод Латифович Самиев (1980) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) и часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);

Акрамжон Давлатбой угли Акрамов (1991) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);

Азизжон Вали угли Алиев (1996) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);

Равшан Абдурахмон угли Бобоназаров (1995) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);

Бехруз Холмурод угли Муминов (1995) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);

Анвар Бахтиёрович Юлдашев (1986) — часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);

Дилшод Бурибаевич Умирзоков (1988) — часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);

Сирожиддин Иномжон угли Усманов (1994) — часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц).

«Эти лица занимались незаконным получением денежных средств путём угрозы и применения силы», — говорится в сообщении.

Подозреваемые заключены под стражу. Следствие продолжается.

В Узбекистане правоохранительные органы проводят масштабные рейды по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Оперативные мероприятия направлены на улучшение криминогенной ситуации в столице. В частности, за последние дни в Узбекистане были арестованы десятки представителей криминального мира, в их отношении проводятся следственные действия.