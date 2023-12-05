Ким Чен Ын призвал женщин активнее рожать во имя партии

Ким Чен Ын

CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын на Пятом национальном собрании матерей выразил свою обеспокоенность падением рождаемости в стране, сообщает ЦТАК. Северокорейский лидер связал это с «растущей проблемой антисоциалистического поведения» среди молодежи и призвал женщин рожать как можно больше детей «во имя партии, революции и страны».

В своей речи Ким Чен Ын не только поблагодарил «героинь, родивших много детей, матерей, заботящихся о сиротах, и представителей профсоюза женщин Пхеньяна и регионов», но и заявил, что нынешнее собрание необходимо, чтобы «обсудить задачи и способы обеспечения того, чтобы наши матери несли ответственность и исполняли роли, взятые на себя перед обществом и семьей». Как отмечает агентство, присутствующие «в слезах выслушали обращение добросердечного отца, переполненное любовью и верой».

Это уже не первый раз, когда лидер КНДР обращает внимание на проблему рождаемости. Об этом же он говорил на конференции Союза матерей в июне 2021 года.

Четвертое национальное собрание матерей проходило более десяти лет назад — в ноябре 2012 года. Ким Чен Ын тогда не стал выступать на нем, ограничившись лишь групповым фото с посетителями в конце. Сколько дней продлится Пятое национальное собрание матерей, пока неизвестно.