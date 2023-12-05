экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны России заявило, что над акваторией Азовского моря и в Крыму «уничтожен» 41 украинский беспилотник

CentralAsia (CA) -  Минобороны России заявило, что в ночь на 5 декабря над акваторией Азовского моря и в Крыму «были уничтожены» десятки украинских беспилотников.

Первоначально пресс-служба ведомства заявила, что российские силы ПВО сбили 22 беспилотника над акваторией Азовского моря и территорией Крыма. Еще 13 дронов, согласно Минобороны РФ, были перехвачены.

Вскоре военные отчитались о еще четырех сбитых и двух перехваченных БПЛА над акваторией Азовского моря. О последствиях ночной атаки в Минобороны РФ не сообщили.

В то же время жители Крыма сообщали о серии взрывов в районах Керчи, Феодосии и Старого Крыма.

Движение по Крымскому мосту было остановлено более чем на четыре часа, его возобновили в районе в 6:30.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com