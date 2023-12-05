Минобороны России заявило, что над акваторией Азовского моря и в Крыму «уничтожен» 41 украинский беспилотник

CentralAsia (CA) - Минобороны России заявило, что в ночь на 5 декабря над акваторией Азовского моря и в Крыму «были уничтожены» десятки украинских беспилотников.

Первоначально пресс-служба ведомства заявила, что российские силы ПВО сбили 22 беспилотника над акваторией Азовского моря и территорией Крыма. Еще 13 дронов, согласно Минобороны РФ, были перехвачены.

Вскоре военные отчитались о еще четырех сбитых и двух перехваченных БПЛА над акваторией Азовского моря. О последствиях ночной атаки в Минобороны РФ не сообщили.

В то же время жители Крыма сообщали о серии взрывов в районах Керчи, Феодосии и Старого Крыма.

Движение по Крымскому мосту было остановлено более чем на четыре часа, его возобновили в районе в 6:30.