Гололед в Астане: Травмы получили 62 человека

CentralAsia (KZ) - В Астане усилена работа травматологических пунктов из-за сильнейшего гололеда. По данным Управления общественного здравоохранения города, с утра в травмпункты обратилось 62 горожанина, часть из которых дети, передает Tengrinews.kz.

«В связи с погодными условиями на 11:00 часов в травматологические пункты поступило 62 обращения, из которых 6 - дети, из них уличные - 48 (трое детей). Госпитализированы 12 взрослых пациентов», - сообщили корреспонденту в УОЗ.

В Астане наблюдается сильнейший гололед. Школьников перевели на дистанционное обучение из-за непогоды. По данным ДП Астаны, за прошедшую ночь в столице зарегистрировали 63 ДТП.

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