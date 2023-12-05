Казахстан продлит запрет на вывоз бензина и дизеля

CentralAsia (KZ) - На публичное обсуждение в Казахстане представили проект приказа Минэнерго о продлении запрета на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных нефтепродуктов за исключением смазочного масла.

Указанная мера должна вступить в силу 14 февраля. Как и сейчас, под запрет не подпадёт содержимое топливных баков автомобилей, предусмотренных изготовителем.

Запрет на вывоз указанного топлива действует в стране с конца января этого года. Его уже продлевали на полгода в августе.

За первые два месяца запрета по 94-м фактам его нарушения суды вынесли решения о штрафах на 1,5 млн тенге с конфискацией 2341 л бензина и 25 335 л дизельного топлива.

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