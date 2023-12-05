К середине следующей недели температура в Узбекистане понизится до -20 градусов, - синоптики

CentralAsia (UZ) - Узгидромет распространил экстренное сообщение о том, что 9−14 декабря на территорию Узбекистана ожидается поэтапное вторжение холодной воздушной массы с северных районов.

9 декабря по центральным и восточным районам страны, 10 декабря по северу и пустынной зоне, 11 декабря — по большей части территории страны временами пройдут осадки (дождь, снег), в предгорных и горных районах — местами сильные.

Температура воздуха будет постепенно снижаться, и к 12−14 декабря понизится ночью до −10…−13 градусов, днём — до −5…−8. По северу ночью понижение до −17…−20 градусов, днём — до −9…−12.