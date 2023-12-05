Туркменистан присоединился к Глобальному метановому обязательству

CentralAsia (TM) - О присоединении Туркменистана к Глобальному метановому обязательству (Global Methane Pledge или GMP) заявил президент Сердар Бердымухамедов в ходе своего выступления на климатическом саммите COP28 в Дубае 1 декабря, сообщает госинформагентство ТДХ.

В своей речи глава государства напомнил, что в мае 2022 года Ашхабад утвердил определяемый на национальном уровне вклад (NDC) Туркменистана по Парижскому соглашению по климату. Этот документ предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на 20% в 2030 году относительно уровня 2010 года.

По словам президента, новая редакция Национальной стратегии по изменению климата предусматривает реализацию мер для снижения вредных выбросов в атмосферу во всех отраслях и прежде всего в нефтегазовой, транспортной, электроэнергетике, АПК и строительстве. В ТЭК «выполняется большая работа по снижению выбросов путем увеличения объемов утилизации попутного нефтяного газа и снижения потерь природного газа при его транспортировке».

«Сегодня с этой высокой трибуны Туркменистан официально заявляет о своем присоединении к Глобальному метановому обязательству», – подчеркнул Сердар Бердымухамедов. Одновременно с этим Туркменистан продолжит сотрудничать с международными организациями и государствами-партнерами в рамках существующих проектов и программ для выполнения условий Глобального метанового обязательства.

Также сообщалось, что 13 ноября был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) для разработки региональных программ, направленных на передачу климатических технологий в Туркменистан и государства Центральной Азии.

«Мы считаем этот документ как первый шаг и правовую предпосылку для рассмотрения вопроса об открытии в Туркменистане Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии», — добавил президент. Напомним, что впервые предложение о создании Центра озвучил глава МИД Рашид Мередов в январе на встрече с исполнительным директором ЮНЕП, заместителем генсека ООН Ингер Андерсен.

В Дубае президент также провел встречу с Ингер Андерсен, на которой затрагивался этот вопрос.

На сегодняшний день к GMP присоединилось около 150 государств. Туркменистан является одним из крупнейших в мире загрязнителей атмосферы метаном — вторым по значимости антропогенным парниковым газом. В мае издание Bloomberg сообщило, что США ведут с Туркменистаном «серьезные» переговоры по сокращению выбросов метана. Стороны готовятся подписать соглашение, по которому США представят финансовую и экспертную поддержку в ликвидации источников утечек газа. Климатические вопросы Сердар Бердымухамедов уже дважды (29 мая и 27 ноября) обсуждал с представителем президента США по климату Джоном Керри.

Двустороннее сотрудничество президент обсудил на встрече с министром по делам Аппарата президента ОАЭ шейхом Мансуром Бин Зайед Аль Нахайяном. Министр обороны ОАЭ, правитель эмирата Дубай шейх Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум подарил главе государства написанные золотой росписью аяты из Корана.

Кроме того, в рамках рабочего визита в ОАЭ Сердар Бердымухамедов посетил Dubai EXPO City, где сфотографировался с президентом страны шейхом Мохаммедом Бин Зайед Аль Нахайяном и генсеком ООН Антониу Гутерришем.