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В Минюсте опровергли введение в Узбекистане наказания за проклинание

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях распространились сообщения о том, что в Узбекистане планируется ввести административную ответственность за проклинание.

В частности, отмечалось, что в статью 41 Кодекса об административной ответственности (оскорбление) якобы вводится пункт о проклинании, который предусматривает штраф в 7 млн сумов и арест до 15 суток.

Некоторые публиковали нерабочую ссылку на портал обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

В пресс-службе Министерства юстиции заявили, что эта информация не соответствует действительности — такой документ не публиковался на портале regulation.gov.uz.

Проекты, которые размещаются для общественного обсуждения, автоматически получают соответствующий идентификационный номер в системе, и этот ID отражается в ссылке.

«Мы просим владельцев каналов в социальных сетях не допускать создания различных недопониманий среди наших граждан путём распространения среди населения ложной и предвзятой, непроверенной информации», — говорится в сообщении Минюста.

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