В Казахстане задумались о запрете российского сериала «Слово пацана»

CentralAsia (KZ) - В Миннауки и Минпросвещения РК задумались о запрете российского сериала «Слово пацана» в Казахстане. Ранее в МВД призвали родителей после просмотра держать детей под контролем, чтобы они не велись на пропаганду криминала, передает Orda.kz.

Сразу два главных педагога на брифинге в кабмине высказались по поводу нашумевшего сериала «Слово пацана». Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек говорит, что преждевременных выводов делать не стоит.

«Касательно сериала несколько заявлений было сделано и в самой России. Мы сейчас изучаем этот вопрос, каких-то (выводов) преждевременно делать не хотим. Наше министерство подключило несколько своих экспертов с Мининформации, вопрос изучается. При необходимости, возможно, будут какие-то решения приняты, но пока какого-то большого ажиотажа мы не видим», — сказал Нурбек.

Глава Минпросвета Гани Бейсембаев со своей стороны отметил, что против пропаганды любого вида насилия.

«Конечно, должна быть нулевая терпимость, но касаемо данного вопроса — идет изучение. Насколько я осведомлен, даже страна-производитель уже рассматривает этот вопрос у себя в стране. Поэтому естественно никакого насилия в школе или такие произведения не должны быть в нашей стране. Мой коллега правильно сказал, сейчас нужно изучить с экспертами и принять правильное решение», — прокомментировал чиновник.

При этом оба министра сказали, что не смотрели сериал.

Показ российского сериала стартовал 9 ноября. По мнению казахстанских правоохранителей, кинокартина пропагандирует криминальную романтику в подростковой и школьной среде, содержит множество сцен насилия, употребления алкоголя, пошлости и нарушения закона, при этом по сюжету в центре внимания — школьники.

В этой связи полицейские призвали родителей и педагогов школьных учреждений после просмотра держать под контролем детское внимание.

По сюжету сериала события разворачиваются в 80-е годы прошлого века в Казани. 14-летний Андрей из интеллигентной семьи становится частью подростковой банды «Универсам».

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