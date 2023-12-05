Заболеваемость COVID в России за неделю увеличилась на 23%, скончались 138 человек

CentralAsia (CA) - Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 27 ноября по 3 декабря увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 22,8%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 66,92 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах РФ, в том числе в 29 регионах более чем в среднем по стране», - заявили в оперативном штабе.

Там также сообщили, что за прошедшую неделю скончались 138 человек.

В период с 20 по 26 ноября заболеваемость выросла на 32,8%, было зарегистрировано 90 умерших.

За прошедшую неделю количество госпитализаций составило 8 тыс. 981 человек и увеличилось в сравнении с предыдущей неделей на 12%. Рост числа госпитализаций произошел в 52 субъектах РФ, в том числе в 26 регионах он был выше, чем в среднем по России.

С 27 ноября по 3 декабря выздоровели 69 636 человек, или на 27,1% больше в сравнении с предыдущей неделей.