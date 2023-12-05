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Оксфордский словарь назвал слово 2023 года
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Оксфордский словарь продолжил предновогоднюю традицию издательств ближе к концу года называть слово, которое, по мнению их специалистов, является главным словом нынешнего года. По версии Оксфордского словаря, таким словом в уходящем году является «rizz». Об этом сообщает издательство Oxford University Press.

Слово «rizz» взято из молодежного сленга и означает «стиль, обаяние, привлекательность; способность привлекать, в том числе партнера». Происходит оно, как полагают эксперты, от слова «charisma»: просто взята средняя часть этого слова и, видимо, для полноты ощущений от произнесения добавлены вместо одной «S» две буквы «Z». Слово «riz»z было выбрано по итогам четырехдневного голосования британской общественности из числа восьми слов в списке, составленном лингвистами издательства на основе анализа употребления слов в течение года. В числе других претендентов на главное слово года были «Swifti» (восторженный фанат певицы Тейлор Свифт), «situationship» (неформальная романтическая или сексуальная связь) и «prompt» (инструкция для программы с ИИ).

В прошлом году по версии Оксфордского словаря главным словом было выражение «режим гоблина» (goblin mode), означающее эгоистический отказ следовать общественным ожиданиям, не обращая внимания на то, как это скажется на собственном имидже. Наряду с «rizz» в этом году главными словами названы аббревиатура AI (ИИ) по версии словаря английского языка Collins English Dictionary, «галлюцинировать» по версии Кембриджского словаря английского языка и «аутентичный» по версии американского издателя справочников и словарей Merriam-Webster.

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