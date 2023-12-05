«Аркадаг» досрочно стал чемпионом Туркменистана по футболу

CentralAsia (TM) - Футбольный клуб «Аркадаг» в 20-м туре первенства Туркменистана со счетом 4:0 разгромил главного соперника в гонке за золотые медали «Алтын Асыр» и досрочно оформил чемпионство.

Победа над «Алтын Асыром» стала для «Аркадага» двадцатой кряду.

Команда выиграла все свои матчи как в чемпионате, так и в борьбе за Кубок республики.

До конца турнира остается четыре тура, а «Аркадаг» опережает «Алтын Асыр» на 16 баллов. Примечательно, что футболисты «Аркадага» за 20 матчей забили 70 мячей — то есть в среднем команда забивает более трех голов за игру.

ФК «Аркадаг» был создан весной текущего года и представляет новый одноименный город. Состав был сформирован из сильнейших игроков чемпионата Туркменистана, а команда сразу же была включена в высшую лигу республики.

Действующий чемпион страны «Ахал», основные футболисты которого пополнили ряды «Аркадага», после 20 туров расположился на пятой строчке из девяти участников первенства.