Страны ОДКБ обязались мирно разрешать разногласия и не использовать силу

CentralAsia (CA) - Страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) представили декларацию, принятую по итогам саммита в Минске 23 ноября. В документе подчеркивается обязательство членов военного блока воздерживаться от применения силы и намерения разрешать все разногласия между собой и другими государствами мирными средствами.

«Мы, члены Совета коллективной безопасности ОДКБ, выражаем обеспокоенность в связи с продолжающимся обострением напряженности в мире. Подтверждаем обязательство воздерживаться от применения силы или угрозы силой в межгосударственных отношениях и разрешать все разногласия между собой и другими государствами мирными средствами»,— говорится в декларации.

Члены ОДКБ также выразили обеспокоенность «возвращением в международные отношения менталитета блоковой конфронтации» и повышением рисков прямого столкновения государств, обладающих ядерным потенциалом. «В связи с этим отмечаем важность достижения договоренностей о параметрах и принципах выработки долгосрочных и юридически обязывающих гарантий безопасности»,— подчеркивается в документе.

В ОДКБ указали, что урегулирование вооруженных конфликтов возможно только при учете интересов стран в области безопасности за счет мер, основанных на принципах Устава ООН и международного права. «Подтверждаем приверженность укреплению системы равноправных и взаимовыгодных международных договоров в сферах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения для поддержания международного мира и безопасности»,— следует из декларации.

Одним из ключевых направлений деятельности ОДКБ в декларации названо укрепление обороноспособности государств–членов организации, а также поддержание готовности вооруженных сил. Кроме того в документе указывается необходимость борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией.

В состав ОДКБ входят шесть стран — Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. 23 ноября в Минске состоялся саммит ОДКБ, на котором обсуждались вопросы совместной обороны, противодействия преступности и безопасности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в мероприятии не участвовал. Ранее он обвинил ОДКБ в том, что объединение не оказало помощь республике во время военного конфликта с Азербайджаном. Планы по выходу из ОДКБ власти Армении отрицают.