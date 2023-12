В Индии из-за мощных ливней погибли не менее восьми человек. Видео

CentralAsia (CA) - По меньшей мере восемь человек погибли в результате сильных наводнений на юго-востоке Индии, которые вызваны циклоном «Мичанг», сообщает Deutsche Welle.

Основной удар стихии пришелся на штаты Андхра-Прадеш, а также на побережье штата Тамилнад.

Cyclone Michaung is slowly but surely moving away from #Chennai.

The speeds will increase now.

Chennaites must just hold on for a few more hours to start seeing some relief.#CycloneMichaung #ChennaiFloods #ChennaiRains #India #Cyclone #MichaungStorm #HeavyRain pic.twitter.com/gvkcgNehFL — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) December 4, 2023

Сильнейший циклон, который местные власти назвали худшим штормом за последнее время, принес с собой ветры скоростью 90-100 километров в час. Ожидалось, что волны будут до 1,5 метра выше обычного уровня моря, поскольку циклон обрушился на побережье около полудня по местному времени в районе города Бапатла.

Cyclone Michaung triggers devastating floods in Chennai, Tamil Nadu, India 🌊 pic.twitter.com/Gc4lBM9dBs — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 4, 2023

Аэропорт Ченнаи, один из самых оживленных туристических центров Индии, был вынужден приостановить работу из-за затопления взлетно-посадочной полосы, а школы и другие учебные заведения, а также банки и офисы закрыли свои двери в четырех районах города

Mega #flood from Cyclone Michaung in India with vehicles bouncing like fishing bobbers. This tropical cyclone slowly scraped along the southeastern coastline of India over the last few days pic.twitter.com/UfWo8qXZ56 — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) December 4, 2023

В столице штата Ченнаи из-за сильных ветров и оползня погибли по меньшей мере восемь человек. Циклон затопил множество автомобилей, дома, а на улицах города был замечен крокодил.

A debris plug of vehicles with this #flood from Cyclone #Michaung in India pic.twitter.com/uaAavwG4Nd — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) December 4, 2023

Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что правительство готово оказать всю необходимую помощь штату Андхра-Прадеш. По его словам, в городе развернуты спасательные команды, а еще больше людей находятся в состоянии готовности к мобилизации в случае необходимости.

Циклоны - эквивалент ураганов в Северной Атлантике или тайфунов в северо-западной части Тихого океана - являются регулярной и смертельной угрозой для побережья в северной части Индийского океана, где проживают десятки миллионов людей.