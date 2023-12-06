Монгольский судья избран судьей Международного уголовного суда

CentralAsia (MNG) - Г-н Эрдэнэбалсурэн Дамдин, судья Верховного суда Монголии, избран судьей МУС (2024-2033 гг.), получив 81 голос от 114 государств-участников в 1-м туре выборов.

Судья Эрдэнэбалсурен - первый монгол, избранный судьей МУС.

Международный уголовный суд (фр. Cour pénale internationale; англ. International Criminal Court, ICC или ICCt; сокращённо — МУС) — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута, принятого в 1998 году, Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года.

В отличие от других международных специальных (ad hoc) и смешанных уголовных судов, МУС является постоянным учреждением. В его компетенцию входят преступления, совершённые после вступления Римского статута в силу.

Местопребыванием является Гаага, однако по желанию суда заседания могут проходить в любом другом месте. Международный уголовный суд не следует путать с Международным судом ООН, который также заседает в Гааге, но имеет иную компетенцию. МУС не входит в официальные структуры Организации Объединённых Наций, хотя может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН.

источник: middleasiannews.com

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