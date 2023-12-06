ЮНЕСКО и Rio Tinto поддержат устойчивое развитие Монголии

CentralAsia (MNG) - ЮНЕСКО и Rio Tinto договорились о создании всеобъемлющего долгосрочного партнерства, специально предназначенного для содействия инициативам устойчивого развития в Монголии, и подписали Меморандум о взаимопонимании 4 декабря 2023 года в Министерстве иностранных дел Монголии.

Анхбаяр Нямдорж, государственный секретарь Министерства иностранных дел Монголии, профессор Шахбаз Хан, директор и представитель Многосекторального регионального бюро ЮНЕСКО в Восточной Азии; Амаржаргал Хэнчбиш, испольнительный директор ООО Rio Tinto Mongolia и Тапан Мишра, Постоянный координатор ООН в Монголии, выступили со вступительным словом.

В рамках партнерства ЮНЕСКО и Rio Tinto будут сотрудничать по трем ключевым направлениям:

(1) Продвижение устойчивых практик Монголии как внутри страны, так и на международном уровне, а также повышение осведомленности о важности сохранения и прославления культурного и природного наследия, (2) Используя свой совместный опыт, партнеры будут поддерживать более эффективные методы управления окружающей средой и изменением климата по всей Монголии, и ( 3) Предоставляя новому поколению монголов специализированные технические навыки и знания, партнеры стремятся обеспечить устойчивый рост и социально-экономический прогресс по всей стране.

источник: middleasiannews.com

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