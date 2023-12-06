Глобальный фонд предоставит Монголии $15 млн в 2024-2026 годах

CentralAsia (MNG) - Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией предоставит Монголии 15 миллионов долларов США на борьбу со СПИДом и туберкулезом в 2024-2026 годах. Министр здравоохранения Чинзориг Содном встретился со страновым менеджером Глобального фонда в Монголии Алланом Нфамбой, чтобы обсудить ход реализации текущих проектов и новый метод финансирования проектов, которые будут реализованы.

Министр поблагодарил Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, крупного партнера в секторе здравоохранения, за последовательную поддержку Монголии и тесное сотрудничество.

Более 100 стран мира борются со СПИДом, туберкулезом и малярией при финансовой поддержке Глобального фонда, а с 2003 года Монголия реализовала восемь проектов на национальном уровне.

«За последние двадцать лет при финансовой поддержке Фонда были успешно реализованы восемь проектов, в результате которых удалось удержать распространение СПИДа на низком уровне в нашей стране, полностью предотвратить передачу инфекции от матери к ребенку, улучшить лечение и диагностику туберкулеза, децентрализация лечения туберкулеза и повышение его доступности», – отметил министр здравоохранения Чингзориг. Он выразил признательность Глобальному фонду за его вклад в реализацию комплексных программ, направленных на создание здоровой среды обитания для монгольского народа путем поддержки расширения инфраструктуры здравоохранения, обеспечения необходимыми лекарствами и поощрения подходов к профилактике и лечению на уровне сообществ.

В ходе встречи стороны выразили свое мнение по поводу финансирования мероприятий и вмешательств, ориентированных на группы риска, в рамках проекта по борьбе со СПИДом, который будет реализован в 2024-2026 годах.

Аллан Нфамба от имени Глобального фонда поблагодарил правительство Монголии за эффективное сотрудничество на протяжении последних 20 лет и отметил, что, хотя инвестиции стран мира в сектор здравоохранения сокращаются в последние два-три года, в Монголии этот показатель неуклонно растет.

Поскольку поддержка Глобального фонда оказала влияние на снижение распространения и смертности от СПИДа и туберкулеза, что важно для каждого гражданина Монголии, Фонд посчитал целесообразным продолжить проект, подчеркнул страновой менеджер Аллан Нфамба.

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