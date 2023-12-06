Состоялся форум монгольских волонтеров

CentralAsia (MNG) - Празднование Международного дня волонтеров началось в декабре 1985 года, когда Генеральная Ассамблея ООН утвердила его празднование 5 декабря каждого года. Тема Международного дня волонтеров в этом году сосредоточена на силе каждого – коллективных действиях – если бы все это делали, то есть, если бы все занимались волонтерством, мир стал бы лучше.

В этот день 5 декабря 2023 года состоялся Форум монгольских волонтеров. Министерство труда и социальной защиты Монголии, Министерство образования и культуры Монголии, Национальная комиссия по правам человека Монголии, Монгольское общество Красного Креста (MОКК) и представители Организации Объединенных Наций и Корпуса мира в Монголии приняли участие в Форуме и обменялись мнениями по легализации волонтерской деятельности.

Волонтерская деятельность в Монголии регулируется постановлениями правительства, утвержденными в 2019 году, и регулируются только процедуры волонтерства при ликвидации последствий стихийных бедствий и регистрации волонтеров, а волонтерство регулируется независимым законом.

Форум сосредоточился на проблеме защиты детей, обсудив, как обеспечить участие местных граждан и улучшить управление, организацию и правовую среду молодежного волонтерства.

В ходе форума было представлено национальное исследование по волонтерству в Монголии. По данным опроса, волонтерские организации занимаются по следующим направлениям:

48 процентов в развитии молодежи

50 процентов в образовании

75 процентов в развитии сообщества

36,5 процентов в здравоохранении

32,6 процента в охране окружающей среды

В связи с пандемией COVID-19 возросло участие в дистанционном волонтерстве. Волонтерская работа в сфере общественного развития, включающая развитие и образование молодежи, наиболее распространена в Монголии. Исследование показывает, что пандемия COVID-19 заставила людей признать ценность волонтерства.

В Монголии около 20 тысяч волонтеров. В будущем более 500 волонтеров будут работать в сфере защиты и образования детей на национальном уровне.

«У нас в каждом аймаке есть отряд по защите от стихийных бедствий из 15 человек, и мы работаем по специальным процедурам для защиты и оказания помощи жителям в случае наводнений, засух, зудов и других стихийных бедствий. В последнее время мы сотрудничаем с Волонтерским центром Монголии», - сказала Б.Мөнхжин, руководитель молодежной программы МОКК.

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