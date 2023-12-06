В Монголии обсудят охрану и использование трансграничных вод

CentralAsia (MNG) - В Улан-Удэ и Иркутске состоялось 17-е совещание уполномоченных представителей правительств Монголии и Российской Федерации по выполнению соглашения по охране и использованию трансграничных вод. Также прошло заседание совместной рабочей группы.

Делегации обсудили мероприятия, проведённые в этом году в рамках реализации соглашения, и наметили дальнейшие планы. В частности, члены совместной рабочей группы по выполнению соглашения между правительствами Монголии и Российской Федерации об охране и использованию трансграничных вод провели двухдневную встречу в Улан-Удэ. В соответствии с соглашением, рабочую группу с монгольской стороны возглавляет начальник управления водных ресурсов, а с российской стороны – руководитель Енисейского бассейнового водного управления.

По информации Енисейского бассейнового водного управления, повестки встреч включали вопросы водохозяйственной обстановки в бассейнах трансграничных рек Сэлэнгэ и Онон, о прохождении паводков в период 2022 – 2023 годах. Кроме того, были представлены результаты наблюдений за состоянием поверхностных вод трансграничных водных объектов в приграничных створах и дана оценка качества трансграничных вод России и Монголии. Заслушана информация о планируемом строительстве гидротехнических объектов в бассейне Селенги на территории Монголии, об антропогенном влиянии на водные объекты и выполнение водохозяйственных и водоохранных мероприятий на территории двух стран.

Уполномоченные сторон отметили, что качество вод трансграничных рек по большинству из определяемых гидрохимических показателей существенно не изменилось и остаётся стабильным. Санитарно-эпидемиологическая обстановка на трансграничных реках в целом характеризуется как удовлетворительная.

Встреча прошла в соответствии с утвержденной повесткой дня и завершилась подписанием протокола. Следующая встреча Уполномоченных представителей Правительства Монголии и Правительства Российской Федерации пройдет и Совместной рабочей группы состоится в Монголии в 2024 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения