Монголия будет сотрудничать с Кыргызстаном в сфере туризма

CentralAsia (MNG) - В ходе официального визита Президента Кыргызской Республики в Монголию вопросов сотрудничества в сфере туризма. И в рамках этих обсуждений представители предприятий, работающих в сфере туризма, и туроператоров двух стран организовали мероприятие по обмену опытом «Роудшоу».

Посол Кыргызстана в Монголии д-р Айбек Артыкбаев и другие соответствующие официальные лица приняли участие во встрече и обменялись опытом. В мероприятии приняли участие около 200 представителей туристической отрасли Монголии и Кыргызстана.

Предполагается, что в рамках развития туристического сектора двух стран будут организованы бизнес-форумы и B2B-встречи, а также будут созданы новые возможности, которые заложат основу для будущего сотрудничества.

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