ООН поддержит COP17, которая пройдет в Монголии в 2026 году

CentralAsia (MNG) - Организация Объединенных Наций поддержит организацию 17-й Конференции сторон (COP17), которая пройдет в Монголии в 2026 году.

3 декабря министр окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий провел встречу с Ибрахамом Тиау, исполнительным секретарем Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

На встрече исполнительный секретарь Ибрахам Тиау передал приглашение президента посетить Монголию в 2024 году. Он согласился посетить Монголию в 2024 году, расширить сотрудничество и оказать всестороннюю поддержку подготовке к COP17, которая пройдет в Улан-Баторе, Монголия, в 2026 году.

Монгольская сторона обсудила вопросы, связанные с лугами и степями Гоби, а также желтыми пыльными бурями в качестве приоритетов, и дала рекомендации по эффективности демонстрации лидерства в международном сотрудничестве.

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