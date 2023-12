AM Best присвоила кредитные рейтинги АО Mongolian Re

CentralAsia (MNG) - AM Besthas присвоил АО «Mongolian Re - Үндэсний давхар даатгал» - («Монгольское национальное перестраховочное общество») рейтинг финансовой устойчивости B (удовлетворительный) и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «bb+» (удовлетворительный). Прогноз, присвоенный данным Кредитным рейтингам (рейтингам), является стабильным. Рейтинги отражают устойчивость баланса Mongolian Re, которую AM Best оценивает как очень сильную, а также ее адекватные операционные показатели, ограниченный бизнес-профиль и надлежащее управление рисками предприятия (ERM).

Компания Mongolian Re, зарегистрированная в 2014 году, была основана под своим первоначальным названием АО «Агроперестрахование» как компания, находящаяся в полной собственности Министерства финансов Монголии (МФ). По данным Всемирного банка, компания Mongolian Re имеет домицилий в Монголии, где 13% валового внутреннего продукта страны генерируется за счет сельскохозяйственного сектора, в котором, по данным Всемирного банка, преобладает животноводство. Компания выступает единственным оператором пула индексного страхования скота (IBLI), поддерживая социальную стабильность, обеспечивая общенациональное страховое покрытие скота и защищая благосостояние пастушеских домохозяйств.

В 2018 году Mongolian Re расширила сферу своей деятельности, включив в нее дополнительные направления перестрахования, такие как страхование имущества, автотранспорта, авиации, ответственности и несчастных случаев. В 2022 году валовая выписанная премия (GWP) Монгольской Ре составила 4,0 миллиарда тугриков (1,5 миллиона долларов США). Компания сохранила лидирующие позиции на рынке в сегментах перестрахования скота и автотранспорта.

Очень высокий уровень устойчивости баланса Mongolian Re подкрепляется тем, что ее капитализация с поправкой на риск оценивается на самом высоком уровне, измеряемом коэффициентом достаточности капитала AM Best (BCAR). Скорректированный капитал и профицит компании в течение последних пяти лет имели тенденцию к росту, при этом совокупный годовой темп роста составил 4,3%.

Компания имеет соответствующее ретроцессионное покрытие по своим линиям, подверженным рискам катастроф, переданным перестраховщикам с хорошим кредитным качеством. Это защищает положение капитала компании от существенного негативного воздействия экстремальных погодных явлений. Тем не менее, частично компенсирующим фактором оценки устойчивости баланса компании является небольшой размер капитала.

AM Best считает операционные показатели Mongolian Re адекватными. Компания сообщила о значительном совокупном годовом росте валовой выпущенной премии на 25,2% в период с 2017 по 2022 год, а средняя рентабельность капитала (ROE) составила 7% за тот же пятилетний период, что в основном объясняется ее устойчивым и стабильный инвестиционный доход по срочным вкладам. Средняя пятилетняя чистая инвестиционная доходность составила 11,2%. И наоборот, показатели андеррайтинга Mongolian Re были неблагоприятными из-за нестабильного коэффициента убытков от катастрофических убытков и высокого коэффициента управленческих расходов из-за ограниченного размера портфеля. Компания прогнозирует, что им удастся постепенно снизить коэффициент расходов за счет расширения шкалы премий и повысить операционную эффективность в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

