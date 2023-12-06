Климатологи назвали ноябрь 2023 года самым теплым за всю историю наблюдений

CentralAsia (CA) - Ноябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений со средней температурой поверхности 14,22 градуса, что на 0,32 градуса выше предыдущего рекорда в 2020 году, пишет РИА Новости со ссылкой на Copernicus.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН заявила, что 2023 год в настоящее время обещает стать самым теплым за всю историю наблюдений, за последние месяцы было побито «множество» температурных рекордов.

«Ноябрь 2023 года был самым теплым ноябрем за всю историю наблюдений в мире, со средней температурой поверхности 14,22 градуса, что на 0,85 градуса выше средней температуры в ноябре в период с 1991 по 2020 годы и на 0,32 градуса выше, чем в предыдущем самом теплом ноябре, в 2020 году», - говорится в заявлении службы.