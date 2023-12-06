Без военной помощи США Украина рискует проиграть войну, - Ермак

CentralAsia (CA) - Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предостерег, что без новых поставок американской военной помощи его страна сильно рискует проиграть войну России, цитирует его Би-би-си.

По словам Ермака, существует «огромный риск» поражения Украины в войне без продолжающейся американской поддержки.

«Нам будет трудно удержаться на тех же позициях и просто выжить», — добавил он, выступая во вторник в Институте мира США в Вашингтоне.

Заявление Ермака прозвучало на фоне возобновившихся в понедельник попыток Белого дома добиться выделения дополнительной помощи Украине. При этом Конгресс до сих пор не приблизился к заключению компромиссной сделки, которая позволила бы дальше финансировать военные усилия Киева.

«У нас кончились деньги и практически иссякло время», — написала в опубликованном в понедельник послании лидерам демократов и республиканцев директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

В нем она предупредила, что если к концу года Конгресс не сможет одобрить выделение дополнительной военной помощи Украине, это подкосит усилия этой страны в ее борьбе с Россией, и что не осталось «волшебного горшочка», из которого можно было бы взять дополнительные средства.