ВОЗ предупредила о «нарастающей катастрофе» в Газе

На севере сектора практически не осталось ни одного работающего медицинского учреждения. // ВОЗ

CentralAsia (CA) - Положение мирных жителей Газы ухудшается с каждым часом. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после серии мощных авиаударов, нанесенных израильской армией по анклаву.

«Бомбардировки усиливаются повсюду, включая южные районы, Хан-Юнис и даже Рафах», - сообщил журналистам в Женеве, выступая по видеосвязи из Газы, доктор Рик Пиперкорн, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированной палестинской территории. Он отметил также, что за последние несколько дней значительно увеличилось число внутренне перемещенных лиц, которые, опасаясь за свою жизнь, массово покидают дома теперь уже в центральной части сектора.

«Так называемые безопасные зоны»

Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер, в свою очередь, напомнил о международном гуманитарном праве, которое обязывает военных принимать все возможные меры для защиты гражданского населения. По его словам, недопустимо в одностороннем порядке объявлять, что мирные жители должны проследовать «в так называемые безопасные зоны», когда на самом деле речь идет о тротуарах или полуразрушенных зданиях без воды, электричества и санитарных условий.

«Если какая-то территория не подвергается бомбардировкам, это еще не значит, что ее можно считать безопасной зоной», – подчеркнул Джеймс Элдер.

По данным Министерства здравоохранения Газы, 3-4 декабря были убиты по меньшей мере 349 палестинцев, 750 – получили ранения. Израильские источники сообщают, что за это же время погибли три израильских солдата.

8 из 10 жителей Газы остаются без крова

По данным агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), с 7 октября почти 1,9 млн человек – более 85% населения Газы – стали вынужденными переселенцами. Почти 1,2 млн внутренне перемещенных лиц нашли приют на 156 объектах БАПОР.

В ходе последних авиаударов погибли по меньшей мере 19 сотрудников БАПОР, в результате чего общее число убитых работников агентства с 7 октября достигло 130 человек.

По оценкам органов здравоохранения Газы, с начала нынешнего витка эскалации в секторе погибли по меньшей мере 15 523 палестинца, причем 70% из них – женщины и дети. «Многие пропали без вести, – заявили в БАПОР. – Предположительно, они находятся под завалами».

«Нарастающая катастрофа»

В минувшее воскресенье в анклав прибыли около 100 грузовиков с гуманитарной помощью и 69 тыс. литров топлива. Примерно такое же количество грузов поступило в Газу в субботу, заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Это все еще значительно ниже среднего ежедневного показателя в 170 грузовиков и 110 тыс. литров топлива, поступавших в Газу во время паузы в боевых действиях с 24 по 30 ноября.

«Этого определенно слишком мало», – подчеркнул доктор Пиперкорн, отметив, что в условиях «нарастающей катастрофы» Газе необходимо больше медикаментов, продовольствия, воды и топлива.

В настоящее время, по его словам, на севере сектора практически нет ни одного функционирующего медицинского учреждения, кроме больницы «Аль-Ахли», которая переполнена пациентами с многочисленными травмами. Представитель ВОЗ выразил глубокую обеспокоенность тем, что такая же ситуация вскоре может возникнуть на юге анклава.

Рик Пиперкорн подтвердил, что в воскресенье из Хан-Юниса в Рафах была перевезена большая партия медицинских препаратов. Он пояснил, что склады в Хан-Юнисе находятся в районе, откуда населению было приказано эвакуироваться, и который, скорее всего, станет зоной активных боевых действий в ближайшие дни.