Израиль объявил о начале третьей фазы военной операции в секторе Газа

Бомбардировка Газы израильской авиацией

CentralAsia (CA) - Армия Израиля перешла в третью фазу войны с движением ХАМАС, заявил начальник генштаба Герци Халеви. Он подчеркнул, что израильская армия была готова возобновить военную операцию в секторе Газа сразу после прекращения временного перемирия.

«Мы перешли к третьему этапу войны. Мы захватили многие опорные пункты ХАМАС на севере сектора Газа и теперь действуем против его центров притяжения на юге»,— сказал начальник Генштаба. Он сообщил об окружении южного района анклава Хан-Юниса. «Многие боевики ХАМАС, включая старших командиров, были уничтожены за последние дни»,— заявил Халеви.

Ранее руководитель Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман заявил, что ЦАХАЛ ведет бои в Хан-Юнисе, крупнейшем городе на юге сектора Газа. По данным израильской разведки там находится большинство боевиков ХАМАС.

31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о трех этапах военных действий Израиля на территории сектора Газа. Первый этап — блокирование. Второй этап предполагает постоянные воздушные атаки. Третий этап — расширение наземного проникновения в сектор Газа. По словам премьера, задача Израиля уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС.

Война Израиля и движения «Хамас» продолжается с 7 октября. По последним данным, в секторе Газа погибли около 15,5 тыс. палестинских граждан. Израильская сторона сообщала о гибели 1,2 тыс. человек.