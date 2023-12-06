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В Казахстане ожидаются морозы до -42 градусов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  С вторжением холодного Северо-западного антициклона на большей части Казахстана 7-9 декабря осадки прекратятся, но резко понизится температуры воздуха, сообщает «Казгидромет». Лишь на востоке и в южных областях сохраняются осадки (дождь, снег).

По данным синоптиков, ночью температура воздуха понизится на западе до 10-20 мороза, на северо-западе и севере до 28-38 мороза, на крайнем севере страны до 42 мороза, в центре и на востоке республики до 28-33 мороза, в южных регионах до 5-13 мороза.

По республике также ожидаются туманы, в южной половине страны усиление ветра.

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