Осужденный племянник Назарбаева попросил об УДО, - ORDA.kz

Кайрат Сатыбалды

CentralAsia (KZ) - Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды, отбывающий срок за хищения, подал прошение об УДО, передает ORDA.kz, ссылаясь на свои источники.

По данным собеседников издания, ходатайство на условно-досрочное освобождение Сатыбалды направил в Департамент уголовно-исправительной системы № 22 в Восточно-Казахстанской области. Он хочет выйти на свободу раньше срока, поскольку погасил ущерб и отличается хорошим поведением, пишет издание.

Право прошения об УДО закреплено за любым осужденным, если его приговор не связан с серьезными преступлениями, такими как терроризм или насилие в отношении несовершеннолетних. Однако окончательное решение о судьбе заключенного принимает суд, куда администрация ДУИС должна в установленные сроки передать его прошение.

26 сентября 2022 года Сатыбалды приговорили к шести годам тюрьмы за хищения в особо крупном размере в АО «Казахтелеком» и АО «ЦТС». Он отбывает срок в исправительном учреждении средней безопасности. Также ему запретили занимать посты на государственной службе сроком на 10 лет.

Ранее сообщалось, что Сатыбалды и другие фигуранты уголовного дела заключили медиативные соглашения с потерпевшей стороной, признали вину и возместили причиненный ущерб (всего более $500 млн.). Фирмы, подконтрольные бизнесмену, вернули в государственную собственность пакет в 28,8% акций «Казахтелекома». В республику также были возвращены эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше $230 млн.

В сентябре в суде Астаны начали рассматривать еще два уголовных эпизода в отношении Кайрата Сатыбалды и четверых его подельников. Рассмотрение проходит в ускоренном режиме, так как фигуранты раскаиваются и уже возместили ущерб, пишет ORDA.kz. По всей видимости, речь идет о делах, связанных с уклонением от уплаты налогов, легализацией преступных доходов и рейдерством, о которых ранее упоминали СМИ.

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